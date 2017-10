Mutmaßlicher Mörder kassierte Rente

Leiche in der Kühltruhe

Die Tat hat ganz Deutschland erschüttert: Ein einsamer Witwer wird in Berlin erschossen, zerteilt und jahrelang in einer Kühltruhe versteckt. Nun hat der Prozess gegen den mutmaßlichen Mörder begonnen. Auf dem Gerichtsflur werden die grausigen Details der Tat bekannt.

Berlin. Zehn Jahre lang sahen die Nachbarn den Rentner nicht auf der Straße. Denn der Mann war tot – und lag zerstückelt in einer Tiefkühltruhe in seiner eigenen Wohnung in Berlin. Zuvor wurde er getötet, vermutlich von einem 56-Jährigen, der sich seit Freitag vor Gericht verantworten muss.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten Mord aus Habgier, Heimtücke und zur Ermöglichung einer anderen Straftat vor. Der Mann, der sich das Vertrauen des 80-Jährigen erschlichen habe, soll sein Opfer zwischen dem 30. Dezember 2006 und dem 1. Januar 2007 in dessen Wohnung erschossen, in einer Kühltruhe versteckt und etwa zehn Jahre lang die Rente des Witwers von monatlich 2000 Euro kassiert haben. Er habe in der Nähe des Opfers gewohnt und sich zuvor um den Senior gekümmert.