Der Mord an der jungen Joggerin hat eine große Bestürzung im ganzen Land ausgelöst.

Mord an Joggerin in Endingen

Mutmaßlicher Mörder in Haft angegriffen

Der Mann, der in Endingen zwei Frauen umgebracht haben soll, sitzt seit einer Woche in Untersuchungshaft. Nun wurde der Verdächtige in einer Haftanstalt von Mitinsassen angegriffen und verletzt.