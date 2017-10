Mutmaßlicher Mörder bedauert Tod von Polizisten

Der mutmaßliche Dreifachmörder vor Gericht in Frankfurt (Oder). © dpa

Tödliche Flucht in Brandenburg

Er soll erst seine Großmutter ermordet und dann auf seiner Flucht zwei Polizisten überfahren haben: Die Todesfahrt eines 25-Jährigen durch Brandenburg hat bundesweit für Entsetzen gesorgt. Zum Prozessbeginn zeigt der mutmaßliche Mörder Reue.

Frankfurt (Oder). Vor rund acht Monaten tötete Jan G. seine Großmutter. Auf seiner Flucht überfuhr er zwei Polizisten, die dabei tödlich verletzt wurden. Jetzt steht der mutmaßliche Dreifachmörder in Frankfurt an der Oder vor Gericht. Der 25-Jährige äußerte am Dienstag zum Prozessauftakt vor dem Landgericht sein Bedauern. „Ich kann sagen, dass es mir leid tut.“

In Bezug auf die getöteten Polizisten sagte der Angeklagte, es tue ihm leid, „dass sie nicht mehr zum Dienst kommen.“ Zu den ihm vorgeworfenen Taten äußerte er sich zunächst nicht. In früheren Vernehmungen soll der Angeklagte nach Angaben der Staatsanwaltschaft die Taten gestanden haben.