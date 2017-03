Die Handelskette Coop sollte dem Erpresser drei Millionen Euro in der digitalen Währung Bitcoin zahlen.

© dpa

Landgericht Kiel

Mutmaßlicher Marzipan-Erpresser vor Gericht

Ein mutmaßlicher Erpresser, der vergiftete Marzipanherzen an Schulen ausgelegt haben soll, steht in Kiel vor Gericht. Am Landgericht begann am Montag der Prozess gegen den 38-jährigen Angeklagte wegen räuberischer Erpressung von drei Millionen Euro.