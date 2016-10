Blaulicht

Vor zweieinhalb Monaten wurde die Verlobte eines Millionärs wegen eines blutigen Streits auf dem Münchner Oktoberfest verurteilt - jetzt sitzt ihr Partner in Untersuchungshaft. Dem 63-Jährigen werde ebenso wie einem ein Jahr jüngeren Mann Anstiftung zur falschen uneidlichen Aussage vorgeworfen, teilte die Staatsanwaltschaft München I am Freitag mit.

München. Der Partner wurde nach Angaben der Polizei am Donnerstag in Hamburg festgenommen, der andere Mann wurde in Hannover gefasst. Gegen beide wurde laut Staatsanwaltschaft Haftbefehl erlassen. Im August war die Verlobte des Multimillionärs in München wegen versuchten Totschlags auf dem Oktoberfest zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt worden.

Die Verteidigung hat gegen das Urteil Revision eingelegt. Die Mutter dreier Kinder gab in dem Prozess zu, 2015 auf einen Wiesn-Gast eingestochen zu haben, der sie und den Ex-Fußball-Nationalspieler Patrick Owomoyela rassistisch beleidigt hatte.

Der Mann wurde schwer verletzt. Die Frau berief sich auf Notwehr. Ihr Partner aus Hamburg war während des Prozesses vorübergehend festgenommen worden, weil er einem Zeugen viel Geld für eine entlastende Falschaussage geboten haben soll. Der nun ebenfalls in Untersuchungshaft sitzende 62-Jährige soll ihn laut Polizei dabei unterstützt haben.

dpa