Mordanklage nach illegalem Autorennen

Mönchengladbach

Zwei Männer liefern sich in Mönchengladbach ein illegales Autorennen. Einer der Raser verliert die Kontrolle über sein Auto und erfasst einen Fußgänger, der stirbt. Nun erhebt die Staatsanwaltschaft Anklage gegen den Todesfahrer – wegen Mordes.

Mönchengladbach. Er fuhr viel zu schnell in der Stadt, verlor die Kontrolle über sein Auto und erfasste einen Fußgänger: Die Staatsanwaltschaft hat gegen einen 28-Jährigen Anklage wegen Mordes gegen erhoben. Er soll in Mönchengladbach an einem illegalen Straßenrennen teilgenommen haben.

Dem Mann werde vorgeworfen, im Juni einen Fußgänger überfahren zu haben, sagte ein Sprecher des Landgerichts Mönchengladbach am Mittwoch. Der 38-jährige Fußgänger starb noch am Unfallort.