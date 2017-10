In Peru schöpft eine Organisation Wasser aus Nebelwolken.

Selbstgebaute Wolken

Mit Nebelnetzen gegen Wasserknappheit

Viele Menschen in Peru haben keinen Wasserzugang. Die Organisation „Peruaner ohne Wasser“ hat sich die dicken Nebelschwaden, die über das trockene Land ziehen, zunutze gemacht und kondensieren so kostenloses Wasser für die Menschen in der Umgebung.