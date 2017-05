Justiz

Mit Luftgewehr auf spielendes Kind geschossen - Drei Jahre Haft

An einem Nachmittag in den Sommerferien spielt ein 13-Jähriger in Hamburg Fußball. Ein 54-Jähriger sitzt auf einem Balkon und fühlt sich von dem Gekicke auf dem nahen Spielplatz gestört. Er greift zu seinem Luftgewehr - eine Kurzschlussreaktion mit schweren Folgen.