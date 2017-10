Rot liegt diesen Winter auch bei Shiatzy Chens Modenschau in Paris im Trend.

Modetrends aus Paris

Mit Hahnentritt und Baskenmütze durch den Winter

Wer in der kalten Jahreszeit nur an lange Mäntel denkt, liegt modetechnisch diesen Winter gar nicht so verkehrt. Dazu eine Baskenmütze, ein langer Rock, Hahnentritt, die Farbe Rot - fertig ist der Fashionista-Trendstyle.