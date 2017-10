Durch die öffentliche Fahndung mithilfe von Opferfotos konnten die Ermittler schnell zugreifen und den Täter festnehmen.

Erfolg nach bundesweiter Fahndung

Missbrauch im Darknet: Das Opfer kannte seinen Peiniger

Mit einem ungewöhnlichen Schritt entschied sich das BKA am Montag in einem Fall von schwerem Kindesmissbrauch nach dem Täter zu fahnden: Sie veröffentlichten die Fotos des vierjährigen Opfers. Mit Erfolg: Noch am Abend konnte der mutmaßliche Täter ermittelt werden. Das Kind soll ihn gekannt haben.