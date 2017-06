Symbolfoto

Sicherheit

Ministerium: Einstellung von Polizeianwärter war Fehler

Das hessische Innenministerium will Konsequenzen aus der tödlichen Messerattacke in Wiesbaden ziehen, in die ein zuvor bereits straffällig gewordener Polizeikommissaranwärter verwickelt ist. Die Einstellung des 23-Jährigen als Polizeianwärter sei nach bisherigen Erkenntnissen ein Fehler gewesen, erklärte ein Ministeriumssprecher am Mittwoch in Wiesbaden. Die Hessische Polizeiakademie werde das Eignungsauswahlverfahren nun einer gründlichen Prüfung unterziehen.