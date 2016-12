In einer Goldmine im Osten des Landes in der Region Süd-Kivu kamen mindesten 20 Menschen ums Leben. (Symbolbild)

Demokratische Republik Kongo

Mindestens 20 Tote bei Minenunglück

Bei einem Minenunglück in der Demokratischen Republik Kongo sind mindestens 20 Menschen ums Leben gekommen. Das Unglück ereignete sich in der Nacht zu Sonntag in einer Goldmine im Osten des Landes in der Region Süd-Kivu, sagte der Bergbauminister.Es sei zu befürchten, dass die Opferzahl noch weiter steigen werde.