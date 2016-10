Bootshalle zerstört

Im Hafen von Norderney ist eine Bootshalle in Flammen aufgegangen. Der Schaden ist immens – zahlreiche Segelboote wurden zerstört. Die Brandursache gibt Rätsel auf.

Norderney. Im Hafen der Nordseeinsel Norderney hat ein Großfeuer einen Millionenschaden angerichtet. „Eine Bootshalle brannte komplett nieder“, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Etliche Segelboote, die in der Halle standen, gingen in Flammen auf.

Menschen kamen nicht zu Schaden

Der Schaden lasse sich noch nicht beziffern, liege aber wohl bei mindestens zwei Millionen Euro, hieß es. Verletzte gab es nicht.

Wie es zu dem Brand am Mittwoch kam, war noch unklar. Die Feuerwehr rückte mit einem großen Aufgebot an und löschte den Brand. Mehr als 100 Helfer waren im Einsatz. Die Flammen wüteten so heftig, dass Verstärkung vom Festland nötig war.

Teile des Hafens wurden wegen des Einsatzes aus Sicherheitsgründen abgesperrt. Die Bevölkerung wurde nach Feuerwehrangaben zeitweise wegen schwarzen Qualms gewarnt.

Von dpa/RND/zys

