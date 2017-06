Geheim-Konzert in New York

Sonnenbrille, Langhaar-Perücke und Strohhut: Trotz ihrer guten Tarnung ist Sängerin Miley Cyrus bei einem Geheimkonzert in einer New Yorker U-Bahn-Station aufgeflogen. Gemeinsam mit Showmaster Jimmy Fallon performte sie dort einen bekannten Country-Hit.

New York. Die Tarnung hat nichts genützt. Kurz nachdem die vermeintliche Straßenmusikerin in der U-Bahn-Station des Rockefeller Centers die ersten Töne des Country-Hits „Jolene“ von Dolly Parton anstimmt, erkennen einige Pendler der US-Metropole sofort, dass da eine ganz bekannte Sängerin vor ihnen steht: Es ist Miley Cyrus. Sie zücken ihre Smartphones und filmen den Auftritt, der sich kurze Zeit später auch im Netz verbreitet.

Die Sängerin hatte sich mit einer dunklen Langhaarperücke, Strohhut und Sonnenbrille getarnt. Auch ihr Duettpartner entpuppte sich als Berühmtheit: Showmaster Jimmy Fallon spielte ebenfalls als Cowboy verkleidet Tamburin und übernahm den Background-Gesang.

Die Fahrgäste und Touristen waren begeistert. Und spätestens, als die beiden Straßenmusikanten sich ihrer Verkleidung entledigten, merkten auch die letzten Passanten, wer ihnen da ein Ständchen sang. Das Mini-Konzert in der U-Bahn-Station ist Teil von Fallons aktueller „The Tonight Show“.

Cyrus spielte als Zugabe noch ihren Hit „Party in the U.S.A“ und gab zu: „Das ist mein erster Auftritt in einer U-Bahn-Station und es ist scheiß aufregend für mich.“

