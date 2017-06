Opfer in Lebensgefahr

Auf einem Basar in dem Urlaubsland Tunesien sind am Freitag zwei deutsche Touristinnen mit einem Messer schwer verletzt worden. Ein Opfer befindet sich in einem kritischen Zustand. Die Hintergründe der Attacke sind unklar.

Tunis. Bei einem Angriff auf zwei Touristen in Tunesien sind zwei Menschen verletzt worden. Nach der Messerattacke am Freitag auf einem Markt in der Mittelmeerstadt Nabeul im Norden des Landes soll sich ein Opfer in kritischem Zustand befinden. Medizinische Mitarbeiter sagten, bei den Opfern handele es sich um eine Deutsche (51) und ihre Tochter (27). Eine offizielle Bestätigung dafür gab es aber zunächst nicht.

Die Hintergründe der Tat blieben zunächst unklar. Die Zeitung „Al-Chorouk“ berichtete, dass ein 48-Jähriger Mann festgenommen worden sei, nannte aber keine Quelle für die Information. Der Radiosender Mosaique FM meldete unter Berufung auf eine Sicherheitsquelle, dass der Mann verdächtigt werde, vor kurzem einer extremistischen Vereinigung beigetreten zu sein. Auch diese Angaben waren zunächst unbestätigt.

In den vergangenen Jahren wurden in Tunesien mehrmals Urlauber angegriffen. Im Juni 2015 starben bei einem Angriff auf ein Hotel im Badeort Sousse 38 Menschen. Wenige Monate zuvor töteten Angreifer bei einem Überfall auf das Bardo-Museum in Tunis mehr als 20 Touristen.

Von RND/dpa

Nabeul