Melanie Müller: Mia Rose ist da!

„Überglücklich über unser kleines Wunder“: So postete Melanie Müller das erste Bild ihrer Tochter auf Facebook – mit Verweis auf mehr Bilder bei RTL-Explosiv. © Facebook

Prominenter Nachwuchs

Melanie Müller im Mutterglück: Die Sängerin und Reality-Darstellerin brachte am Mittwoch die kleine Mia Rose auf die Welt. Die Geburt lief allerdings nicht ganz ohne Komplikationen.

Leipzig. Zwei Wochen vor dem errechneten Termin ist Melanie Müller Mama geworden. Die Sängerin und RTL-Reality-Darstellerin hat Mittwoch in der Leipziger Uni-Klinik ihre Tochter Mia Rose zur Welt gebracht – per Kaiserschnitt. Das Mädchen wog bei der Geburt 3450 Gramm und ist 51 Zentimeter lang. Das zumindest verriet die 29-Jährige flugs dem TV-Sender RTL. Dem sagte sie auch, dass die Geburt nicht ganz ohne Komplikationen verlief, denn das Neugeborene musste noch für einige Stunden auf der Intensivstation überwacht werden. Doch dann war wieder gut. So fand Müller genügend Zeit, das erste Bild des Kindes mit ihren Fans zu teilen. „Überglücklich über unser kleines Wunder“ schrieb sie dazu. Der Vater des Mädchens ist ihr langjähriger Manager Mike Blümer. Das Paar ist seit 2014 verheiratet.

Von RND