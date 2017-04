Spice Girl

Seit zehn Jahren ist das ehemalige Spice Girl Mel B. mit ihrem Mann verheiratet – vor zwei Wochen reichte sie die Scheidung von Stephen Belafonte ein. Die 41-Jährige erhebt schwere Vorwürfe gegen den Musikproduzenten.

Los Angeles. Explosive Vorwürfe von Mel B gegen ihren Ex-Ehemann. In ihrem Antrag auf eine einstweilige Verfügung vor Gericht behauptet die 41-Jährige, Stephen Belafonte habe sie geschlagen, ihr Kindermädchen geschwängert und sie gezwungen, an flotten Dreiern teilzunehmen.

Die körperlichen Misshandlungen hatten laut des ehemaligen Spice Girls schon kurz nach der Heirat mit dem Produzenten 2007 begonnen. In den Gerichtsdokumenten heiß es: „Gewalt wurde ein Muster in unserer Beziehung. Er wollte mir damit zeigen, wer das Sagen hat. Er fühlte sich von meinem Erfolg bedroht.“ Bei einem Vorfall habe sie Belafonte “mit beiden Händen gewürgt und mich auf den Parkettboden geschleudert.” Vor einem Auftritt mit Usher für ihre Sendung „X Factor“ habe Belafonte einen Eifersuchtsanfall bekommen: „Er hat mir ins Gesicht geschlagen, so dass meine Lippe aufgeplatzt ist. Als ich ihn fragte, wie ich so vor die Kameras treten soll, hat er gebrüllt ‚Daran hättest du denken sollen, ehe du mit Usher flirtest.’“

Belafonte soll Nanny zur Abtreibung gezwungen haben

Laut Mel B habe Belafonte ihren Sex heimlich gefilmt. Und gedroht, die Aufnahmen zu veröffentlichen, wenn sie seine sexuellen Forderungen ablehnt: „Er verlangte von mir Dreier mit fremden Frauen, die er anschleppte.“

Laut Gerichtsakten schwängerte Belafonte die Nanny Gilles (26): „Er hat sogar in den Raum geworfen, dass wir alle drei mit dem neuen Baby zusammen leben. Doch dann hat er ihr 300.000 Dollar gezahlt, um eine Abtreibung zu haben.”

2014 hatte Mel B aus „emotionaler Verzweiflung“ eine Überdosis Aspirin geschluckt. Doch Belafonte habe sie davon abgehalten, den Notarzt zu rufen: „Er hat mich in meinem Schlafzimmer eingesperrt.“ Sie habe danach mehrere Male versucht, ihren Mann zu verlassen. Doch der habe „mir mit Gewalt gedroht und dass er mein Leben auf jede erdenkliche Weise zerstören wird. Meine Karriere zerstören und mir meine Kinder wegnehmen wird.“

„Vor zwei Wochen noch beste Freunde“

Das Gericht glaubte Mel B und ordnete an, dass sich Belafonte von ihr und ihren drei Kindern – der gemeinsamen Tochter Madison (5), Tochter Angel (9, aus ihrer Beziehung mit Eddie Murphy) und Tochter Phoenix Chi (18, aus erster Ehe mit Jimmy Gulzar) fernhalten muss.

Belafonte, der aus der gemeinsamen Villa in Los Angeles ausziehen musste, dementiert die Anschuldigungen seiner Ex-Frau bei TMZ: „In meinem Kopf bin ich wirklich in Sorge, welche Auswirkungen das auf unsere Kinder hat. Die Abgründe, in die sie gegangen ist. Ich bin total geschockt über diese Behauptungen. Sie will mich als den Bösen dastehen lassen. Dabei waren wir vor zwei Wochen noch beste Freunde.“

Von RND/Dierk Sinderman

