Zu Weihnachten in die Kirche: Die Mehrheit der Deutschen hat offenbar andere Pläne.

© dpa

Umfrageergebnis

Mehrheit der Deutschen geht Weihnachten nicht in die Kirche

Eine Mehrheit der Bundesbürger wird an den Weihnachtsfeiertagen wohl nicht in die Kirche gehen. Das geht aus zwei Umfragen hervor, die das Nachrichtenmagazin „Focus“ und die „Bild“-Zeitung am Samstag veröffentlichten.