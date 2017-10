Mehrere Verletzte nach Messer-Attacke in München

Täter flüchtig

Ein Mann hat am Rosenheimer Platz mehrere Personen mit einem Messer angegriffen. Der Täter ist derzeit noch auf der Flucht. Die Münchner Polizei fahndet nun nach dem Angreifer „mit allen verfügbaren Polizeikräften“.

München. Bei der Messerattacke in München hat der Täter am Samstagmorgen nach ersten Erkenntnissen an fünf Tatorten zugestochen; unter anderem am Rosenheimer Platz, am Paulaner Platz und an der Ständlerstraße. Wie die Polizei weiter mitteilte, wurden vier Menschen leicht verletzt. Man geht davon aus, dass es sich um einen Einzeltäter handelt. Alle Verletzten seien derzeit versorgt, teilte die Feuerwehr mit.

Warnmeldung: Meidet den #Rosenheimerplatz. Täter ist derzeit noch flüchtig. Anwohner bitte in den Häusern bleiben #München — Polizei München (@PolizeiMuenchen) October 21, 2017

Die Fahndung nach dem Mann laufe rund um den Rosenheimer Platz derzeit auf Hochtouren, hieß es in einem Tweet der Münchner Polizei. Auch die Feuerwehr rief dazu über Twitter auf. Mit einem Großaufgebot wird nach dem Unbekannten gefahndet. In der ganzen Stadt waren die Sirenen der Polizeiautos zu hören, die zu dem Einsatz im Stadtteil Haidhausen zusammengezogen wurden.

Wir fahnden mit allen verfügbaren Polizeikräften nach dem Täter. Hintergründe sind derzeit noch unklar #Rosenheimerplatz — Polizei München (@PolizeiMuenchen) October 21, 2017

Laut Täterbeschreibung soll es sich um einen schätzungsweise 40-jährigen Mann halten. Er sei unterwegs mit einem schwarzen Fahrrad, trage eine graue Hose, eine grüne Trainingsjacke sowie einen Rucksack mit Isomatte.

Mehr in Kürze

Von dpa/RND