Details über den Hergang der Tat will die österreichische Polizei noch nicht bekanntgeben.

Familiendrama

Mehrere Tote in Haus in Österreich gefunden

Hat eine Tochter ihre ganze Familie ausgelöscht? In einem Haus in Österreich sind nach Polizeiangaben am Donnerstag mehrere Tote gefunden worden.