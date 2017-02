Das in Kiel gebaute Schiff ist im Hafen der britischen Enklave Gibraltar festgesetzt worden.

„Sailing Yacht A“ weiter festgesetzt

Streit um Mega-Jacht geht weiter

Die größte Jacht der Welt bleibt weiter an der Kette: Weil der Auftraggeber die „Sailing Yacht A“ nicht voll bezahlt haben soll, wurde die in Kiel erbaute Luxus-Jacht in Gibraltar festgesetzt. Vor Gericht haben sich beide Seiten bislang nicht geeinigt.