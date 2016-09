Der Wiesn-Wissentest – nicht nur für Nordlichter!

Am Sonnabend ist es wieder so weit – das Münchner Oktoberfest öffnet zum 183. Mal seine Pforten. Zur Einstimmung und für alle, die dieses Mal nicht dabei sein können, gibt’s hier unser ultimatives Wiesn-Quiz.

München. In München steht ein Hofbräuhaus ... schon klar, aber in den kommenden zwei Wochen als Zelt auf der Theresienwiese, als eines der großen Festzelte. Das wissen Sie bestimmt. Aber was wissen Sie sonst noch über das Volksfest schlechthin? Hier können Sie Ihr Wiesn-Wissen testen.

Von RND/Daniel Killy

München Theresienwiese