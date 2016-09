Millionenbetrag gefordert

In Kiel hat ein Erpresser vergiftete Marzipan-Herzen an Schule ausgelegt. Am Montagmorgen hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen – und rät zum Schulbeginn weiter zur Vorsicht.

Kiel. Im Fall des sogenannten Marzipan-Erpressers in Kiel hat die Polizei am Montag einen Tatverdächtigen festgenommen. In den frühen Morgenstunden hat die Polizei „die Erpressungslage beendet und Maßnahmen am entsprechenden Objekt durchgeführt“, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte. Weitere Angaben zu der Identität des Verdächtigen machte die Polizei nicht.

Die Ermittlungen seien trotz der Festnahme noch nicht abgeschlossen, so der Sprecher. „Wir können damit eine weitere Bedrohung in Kiel ausschließen“, sagte LKA-Sprecherin Jana Maring den „Kieler Nachrichten“. Der Unterricht an allen Kieler Schulen könne damit wie geplant stattfinden. Ob die zweite Person, die sich in der Wohnung aufhielt, ebenfalls unter Verdacht steht, an dem Erpressungsversuch beteiligt gewesen zu sein, wird noch geprüft. Die Polizei riet nach wie vor zu Vorsicht vor dem Schulbeginn am Montag.

Erpresser fordert Millionenbetrag

Zuvor waren an einer Kieler Schule vergiftete Marzipanherzen ausgelegt worden. Sie waren mit einer Substanz versetzt worden, die gesundheitliche Beschwerden auslösen kann.

Schwere Folgen oder gar Lebensgefahr schlossen Experten aber aus. Der Erpresser hatte von der Handelskette Coop einen Millionenbetrag gefordert und weiteren Schulen gedroht. Für diese konnte die Polizei nach einer Durchsuchung jedoch Entwarnung geben.

