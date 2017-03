Post auf Facebook

Schon wieder ein Mädchen: Facebook-Chef Mark Zuckerberg und Ehefrau Priscilla erwarten ihr zweites Kind. Das gab der Gründer des sozialen Netzes stilecht in einem Post auf seiner Profilseite bekannt. Die Zuckerbergs haben bereits ein Töchterchen: Maxima.

Menlo Park. Facebook-Gründer Mark Zuckerberg (32) wird wieder Vater. Seine Ehefrau Priscilla Chan (32) erwarte ein Mädchen, gab Zuckerberg am Donnerstag in einem Facebook-Eintrag bekannt. Ihre erste Tochter Maxima („Max“) wurde Ende 2015 geboren. Das Ehepaar kündigte damals an, 99 Prozent ihrer milliardenschweren Facebook-Beteiligung im Laufe ihres Lebens für wohltätige Zwecke zu spenden.

Der Post von Mark Zuckerberg auf seiner Facebook-Seite.

Er freue sich, dass Max eine Schwester bekomme, schrieb Zuckerberg. „Ich bin mit drei Schwestern aufgewachsen und sie brachten mir bei, von smarten, starken Frauen zu lernen.“

Von RND/dpa