Verlobung

Seit fünf Jahren sind Mario Götze und Ann-Kathrin Brömmel bereits ein Paar. Nun wollen der Nationalspieler und das Model den nächsten Schritt wagen. Die Bestätigung der Verlobung kam über Instagram.

Berlin. Fußballprofi Mario Götze (25) und seine Freundin Ann-Kathrin Brömmel (27) haben sich verlobt. Einen entsprechenden Bericht der „Bild“-Zeitung bestätigte die Agentur des Models am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Götze postete auf Instagram ein Foto der beiden, wie sie sich bei Kerzenlicht vor einem Pool küssen, dazu ein Herz- und ein Ringsymbol.

Der an einer Stoffwechselstörung erkrankte Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund arbeitet derzeit an seinem Comeback. Die 27-Jährige hatte in diesem Jahr bei der RTL-Tanzshow „Let's Dance“ mitgemacht. Die beiden sind seit mehreren Jahren ein Paar. Zuletzt besuchten sie gemeinsam die kirchliche Hochzeit von Nationaltorhüter Manuel Neuer in Italien.

