60 Tage Haft

Er wollte eine Anzeige wegen Diebstahls aufgeben. Aber dann stellte die Polizei fest, dass der Mann gesucht wird – ausgerechnet wegen Diebstahls. Jetzt muss er 60 Tage im Gefängnis absitzen.

Essen. Der Mann hatte sich nach Angaben der Bundespolizei am Sonnabend auf dem Revier in Essen gemeldet, um eine Anzeige aufzugeben: Er sei bestohlen worden. Verwundert mussten die Beamten jedoch feststellen, dass der Mann selbst zur Fahndung ausgeschrieben war – ausgerechnet wegen Diebstahls. Darüber hätten „selbst die erfahrenen Bundespolizisten schmunzeln müssen“, berichteten die Ermittler.

Mann muss für 60 Tage ins Gefängnis

So hatte das Amtsgericht Essen den Mann im April 2016 wegen eines solchen Delikts verurteilt. Auch wegen drei weiterer Diebstahlfälle sei in der Zwischenzeit gegen den 50-Jährigen ermittelt worden, teilte die Polizei am Montag weiter mit.

Weil er seine Geldstrafe nicht zahlen wollte oder konnte, sei er nun für 60 Tage ins Essener Gefängnis gebracht worden. Die Bundespolizei kommentierte den Vorfall mit den Worten: „Geschichten, die das Leben schreibt“.

Von dpa/RND/wer

Essen