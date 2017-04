© dpa (Symbolbild)

Waldshut

Mann überfällt Bank – Täter und Angestellte im Gebäude

Ein bewaffneter Mann hat am Freitag eine Bank im südbadischen Waldshut überfallen. Nach Angaben der Polizei fielen Schüsse in der Filiale. Das Gebäude sei umstellt und die Umgebung abgesperrt worden. Zwei Angestellte sollen sich noch mit dem Täter in der Bankfiliale befinden.