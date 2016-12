Tödlicher Unfall

In Hessen ist ein Autofahrer angeklagt worden, weil er zwei Menschen absichtlich überfahren haben soll. Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft fühlte er sich von ihnen provoziert, weil sich der Mann und die Frau auf einem Zebrastreifen küssten – dadurch versperrten sie ihm den Weg.

Frankfurt. Wie die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Mittwoch mitteilte, klagte sie den 26 Jahre alten Autofahrer wegen des Verdachts des Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung an. Sie wirft ihm vor, dass er absichtlich zwei Menschen überfahren hat. Während der Tat im September 2015 in Kriftel im Taunus soll er unter Alkoholeinfluss gestanden haben.

Der Mann (38) und die Frau (41) hätten auf einem Zebrastreifen gestanden und sich geküsst, berichtete Oberstaatsanwältin Nadja Niesen. Darüber habe sich der Autofahrer geärgert und sei deshalb mit seinem Auto kurz angefahren, habe aber zunächst zwei bis drei Meter vor ihnen gestoppt. Das Liebespaar sei aber stehen geblieben, daraufhin habe der Autofahrer Gas gegeben.

Den Mann habe der Angeklagte mit seinem Pkw nur touchiert – dieser sei auf den Rücken gefallen und habe sich nur leichte Verletzungen an einem Bein und einer Hand zugezogen, erklärte die Staatsanwaltschaft. Seine Freundin sei vom Auto dagegen voll erfasst worden. Der Fahrer habe trotzdem nicht gebremst, und die Frau sei unter das Fahrzeug geraten – sie sei vom Vorderrad überrollt worden. Sie habe Verbrennungen und Abschürfungen erlitten sei schließlich aber durch Ersticken gestorben – „infolge einer anhaltenden Kompression des Brustkorbs“, berichtete die Staatsanwältin.

Von dpa/RND/wer