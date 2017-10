Mann rast in Menschenmenge – sechs Tote

Manhattan

In New York ist ein Fahrer mit seinem Lieferwagen in eine Menschenmenge gerast. Anschließend wollte er das Feuer eröffnen. Doch Polizisten konnten ihn überwältigen. Laut CNN starben sechs Menschen. Der Vorfall ereignete sich in der Nähe des World Trade Centers.

New York. In der Nähe des New Yorker World Trade Centers ist ein Lieferwagen auf einen Radweg gerast. Nach Berichten des Senders CNN starben dabei mindestens sechs Passanten. Außerdem habe es neun Verletzte gegeben, sagte ein Strafverfolgungsbeamter

Der Verdächtige sei aus dem Fahrzeug gesprungen, habe gebrüllt, Waffenimitationen gezeigt und geschossen. Polizisten hätten ihn angeschossen und festgenommen. Es werde wegen eines möglichen Terroranschlags ermittelt. Präsident Donald Trump wurde nach Angaben des Weißen Hauses über den Vorfall informiert.

JUST IN: There are fatalities after a truck drove the wrong way down the West Side Highway bike path in Manhattan https://t.co/lSZwdt3Rux pic.twitter.com/hqLnTIhsIr — CNN (@CNN) October 31, 2017

Der Täter sei in Gewahrsam genommen worden, es werde nach niemand anderem mehr gefahndet, teilte die Polizei über Twitter mit. Dennoch sollten sich Passanten zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr in der Gegend des Anschlags aufhalten. Die Rettungsaktionen für die Verletzten laufe auf Hochtouren.

The suspect is in custody. This is preliminary, more information to follow. — NYPD NEWS (@NYPDnews) October 31, 2017

Ein Fotograf der Nachrichtenagentur AP sagte, mindestens zwei Körper hätten reglos unter einer Plane gelegen. Ein Zeuge sagte, der Lastwagen habe mehrere Menschen erfasst. Einige Personen hätten blutend am Boden gelegen. Einer weiteren Zeugenaussage zufolge prallte der Lkw auch gegen einen Kleinbus und ein weiteres Fahrzeug. In der Gegend waren zahlreiche Polizeifahrzeuge zu sehen.

Der Bürgermeister sei informiert worden und auf dem Weg zum Ort des Vorfalls, teilte das New Yorker Rathaus mit.

Von sos/AP/dpa/RND