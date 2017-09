Schleifer, Vibrationssäge und einem hydraulischen Rettungsgerät kamen zum Einsatz, um den Mann aus seiner misslichen Lage zu befreien.

© Feuerwehr Worms

Feuerwehreinsatz

Mann klemmt seinen Penis in Hantelscheibe ein

Das dürfte ein ziemlich peinlicher Notruf gewesen sein: Ein Mann ist in Worms mit seinem Penis in dem Loch einer 2,5-Kilogramm schweren Hantelscheibe stecken geblieben – und hat so einen Feuerwehreinsatz ausgelöst.