In der Innenstadt von Heidelberg ist ein Autofahrer in eine Gruppe Fußgänger gefahren. © PR-Video

Heidelberg

In Baden-Württemberg ist ein Mann in eine Gruppe Fußgänger gefahren und anschließend mit einem Messer bewaffnet geflüchtet. Die Polizei schoss den Mann nieder.

Heidelberg. Ein Autofahrer hat am Sonnabend in Heidelberg mehrere Fußgänger angefahren und ist dann mit einem Messer bewaffnet geflüchtet. Passanten hätten die Polizei alarmeiert, eine Streife habe den Mann gestoppt, berichtete „Spiegel Online“. Die Beamten hätten auf den Mann geschossen, er sei schwer verletzt worden, teilte die Polizei auf Twitter mit.

Der Vorfall ereignete sich am Nachmittag gegen 16 Uhr in der Innenstadt von Heidelberg. Wie „Spiegel Online“ weiter berichtete, fuhr der Mann mit einem Mietwagen in eine Gruppe Fußgänger, die vor einer Bäckerei stand. Drei Passanten seien verletzt worden, einer von ihnen schwer, meldete die Nachrichtenagentur dpa.

Anschließend flüchtete der Autofahrer. Nach wenigen hundert Metern wurde er von der Polizei gestoppt und angeschossen. Die Hintergründe waren zunächst unklar. Am Abend sammelte die Polizei Spuren am Fahrzeug.

Von dpa/RND