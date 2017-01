Fünf Schubkarren mit Ein-Cent-Münzen: Nick Stafford bezahlt seine Kfz-Steuer. © The Bristol Herald-Courier

Ärger über Behörde

Es dauerte Stunden, bis die Mitarbeiter das Geld nachgezählt hatten: In den USA hat ein Mann mit 300.000 einzelnen Ein-Cent-Münzen seine Kfz-Steuer bezahlt – er wollte es der Behörde heimzahlen. Das war ihm einiges wert.

Lebanon. Als Nick Stafford die fünf Schubkarren mit den Ein-Cent-Münzen am Mittwochmorgen in das Department von Motor Vehicles der Stadt Lebanon im US-Bundesstaat Virginia geschoben hatte, brannten seine Arme. Eine solche Anstrengung sei er nicht gewohnt, sagte er später der Zeitung “Bristol Herald Courier“. Die 300.000 Münzen sollen zusammen etwa 725 Kilogramm gewogen haben. Die Mitarbeiter der Behörde hätten die Münzen von Hand gezählt, sie seien noch am Abend damit beschäftigt gewesen. „Wenn sie mich ärgern, ärgere ich sie auch“, sagte Stafford dem „Herald Courier“.

Rund 1000 US-Dollar für etwas Genugtuung

Dabei sei es am Anfang um eine einfache Frage gegangen, berichtet Stafford. Im vergangenen September habe er wissen wollen, welchen seiner vier Wohnsitze er gegenüber der Behörde angeben sollte. Er habe angerufen, sei an eine andere Stelle verwiesen worden, habe eine weitere Telefonnummer bekommen und noch eine – aber niemand habe ihm helfen können. Deshalb sei er vor Gericht gezogen, um endlich die Auskunft zu bekommen. Schließlich bekam er eine Telefonnummer mitgeteilt – die Kfz-Steuer musste er trotzdem bezahlen.

Wie die Zeitung weiter berichtete, hatte Stafford elf Personen dafür engagiert, mit ihm die Münzrollen auszuwickeln. Das habe vier Stunden gedauert. Seine Helfer habe er bezahlt, außerdem habe er sich die Schubkarren geliehen – insgesamt habe er rund 1000 US-Dollar dafür ausgegeben, die offene Rechnung bei der Kfz-Behörde zu bezahlen. Rund 1000 US-Dollar für etwas Genugtuung.

Von RND/wer

Lebanon, Virginia