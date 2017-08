Mann betankt Auto aus Versehen mit Wasserstoffperoxid

Verwechslung

Eigentlich wollte ein Mann bei Wiesbaden nur sein Auto tanken – doch dann mussten mehrere Menschen ihre Häuser verlassen. Er hatte sein Fahrzeug versehentlich mit Wasserstoffperoxid befüllt.

Schlangenbad. Wegen eines aus Versehen mit Wasserstoffperoxid betankten Autos sind am Dienstagabend mehrere Wohnhäuser evakuiert worden. Der Fahrer hatte beim Tanken einen Benzin- mit einem Wasserstoffperoxidkanister verwechselt, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr rückte am frühen Dienstagabend zu einer Autowerkstatt in Schlangenbad bei Wiesbaden aus, in die das falsch betankte Auto geschleppt wurde.

Da die Einsatzkräfte Explosionsgefahr durch eine chemische Reaktion nicht ausschließen konnten, wurden angrenzende Wohnhäuser evakuiert und die Hauptdurchfahrtsstraße für mehrere Stunden gesperrt. Hinzugerufene Fachkräfte der Werksfeuerwehr eines Chemiekonzerns konnten das Stoffgemisch dann aber gefahrlos abtransportieren.

Das Auto gehöre zu einem Jägerverbund, erklärte ein Polizeisprecher. Jäger nutzen Wasserstoffperoxid zum Bleichen ihrer Jagdtrophäen. Zu der Verwechslung kam es demnach, weil in einer Hütte sowohl Kanister mit Benzin als auch mit Wasserstoffperoxid standen.

Von RND/dpa

Schlangenbad