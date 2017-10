Mit einem Bild des Mädchens fahnden die Ermittler nach dem unbekannten Straftäter.BKA

Kriminalität

Mädchen missbraucht und gefilmt - Ermittler beenden Fahndung erfolgreich

Wer kennt dieses Mädchen und wer tut ihm all die schrecklichen Dinge an? Ein bislang unbekannter Täter soll ein vier bis fünf Jahre altes Kind mehrfach schwer sexuell missbraucht haben. Die Ermittler konnten die Fahndung am Montagabend erfolgreich beenden.