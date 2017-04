Das Mädchen soll mehrere Jahre bei Affen gelebt haben.

© KK Productions

Fast wie im „Dschungelbuch“

Mädchen lebte in Indien mit Affen in Wald

Sie isst vom Boden und krabbelt auf allen vieren: In Indien wurde in einem Wald ein Mädchen entdeckt, das dort vermutlich jahrelang mit einer Horde Affen zusammenlebte. Die Einsatzkräfte fühlen sich an die Geschichte von Mowgli im „Dschungelbuch“ erinnert.