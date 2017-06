Karussell-Unfall

Mehrere Meter stürzte am Sonnabend eine Schülerin aus einer Seilbahn in einem New Yorker Freizeitpark und blieb – wie durch ein Wunder – unverletzt. Eine Gruppe Männer hatte die 14-Jährige aufgefangen.

New York. Es waren dramatische Szenen, die sich am Sonnabend im Vergnügungspark „Six Flags“ im Bundesstaat New York abspielten. Ein 14-jähriges Mädchen rutschte aus der Gondel einer Seilbahn und konnte sich mehrere Meter über dem Boden nur noch mit den Händen an einem Sicherheitsgurt festhalten. Irgendwann versagten die Kräfte, auch ihr Bruder konnte nur noch tatenlos zusehen.

Ein Video, das ein Besucher aufnahm, zeigt, wie sie schließlich los lässt – und am Boden von einer Gruppe Männer aufgefangen wird. „Okay, lass’ einfach los, ich fange dich“, soll einer dem Mädchen zuvor noch zugerufen haben.

Er sollte recht behalten: Das Mädchen blieb trotz des Sturzes aus der Seilbahn unverletzt, einer ihrer Retter kam mit leichten Rückenschmerzen in ein Krankenhaus. Die Seilbahn wurde nach dem Unfall sofort geschlossen, eine Sicherheitsüberprüfung soll klären, wie es dazu kommen konnte.

Immer wieder kommt es in Freizeitparks zu Unfällen. Die meisten verlaufen weniger glimpflich. Erst im Mai war eine Elfjährige bei einer Wildwasserfahrt in einem britischen Freizeitpark tödlich verunglückt. 2016 starben in Australien vier Erwachsene auf einer Wildwasserbahn in einem Freizeitpark. Im gleichen Jahr kam ein Zehnjähriger bei einem ähnlichen Unfall ums Leben. Die gut 51 Meter hohe Anlage wurde danach abgerissen.

Von sin/RND

New York