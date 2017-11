Madsen-Anwältin wirft Polizei falsche Darstellung vor

Dänen-Krimi

Fast drei Monate ist es her, dass die Journalistin Kim Wall auf dem U-Boot von Peter Madsen ums Leben kam. Wie die junge Frau starb, ist bis heute nicht klar. Madsen hat mehrere Versionen der Geschichte präsentiert. Jetzt widerspricht seine Anwältin den Darstellungen der Polizei.

Kopenhagen. Die Anwältin des mordverdächtigen dänischen Erfinders Peter Madsen hat der Polizei vorgeworfen, seine Aussage zum Todesfall in seinem selbstgebauten U-Boot falsch wiedergegeben zu haben. Madsen habe beim Verhör nicht gesagt, wie die schwedische Journalistin Kim Wall gestorben sei, sagte die Verteidigerin dem Fernsehsender TV2. „Mein Klient weiß nicht, wie sie starb.“

Die Kopenhagener Polizei hatte am Montag mitgeteilt, Madsen habe „erklärt, dass Kim Wall infolge einer Kohlenmonoxidvergiftung im U-Boot starb, als er selbst an Deck des Bootes war“. Seiner Anwältin zufolge gab der Erfinder jedoch lediglich an, dass er sich im Turm des U-Bootes befand und die 30-jährige Wall unten. Es habe einen Unterdruck und Abgase in der Luft gegeben.