Luxus-Wolkenkratzer versinkt weiter im Boden

San Francisco

Sie nennen ihn spöttisch den schiefen Turm von San Francisco: Der knapp 200 Meter hohe Millennium Tower im Herzen der Stadt sackt jährlich mehrere Zentimeter ab. Nun wollen die Eigentümer der Apartments klagen.

San Francisco. 2015 zeigten die Radarmessungen des europäischen Satelliten „Sentinel-1“ erstmals, dass der imposante Millennium Tower seit seiner Fertigstellung im Jahr 2008 um satte 40 Zentimeter abgesunken und dadurch in Schieflage geraten war. In den letzten zwei Jahren sollen laut The Independent gut sechs Zentrimeter dazu gekommen sein. Dadurch lehnt der knapp 200 Meter hohe Wolkenkratzer noch mehr in Richtung des Salesforce Towers, der auf gegenüberliegenden Straßenseite derzeit errichtet wird.

Der Millennium Tower ist das vierthöchste Gebäude und höchste Wohnhaus in der kalifornischen Metropole. Er beherbergt auf 58 Stockwerken insgesamt 366 Apartments, deren Durchschnittspreis bei stolzen 1,5 Millionen Dollar gelegen haben soll. Das größte Penthouse wurde damals für 10,2 Millionen Dollar verkauft.