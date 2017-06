Dank der richtigen Lottozahlen ist ein Spieler aus dem Raum Düsseldorf nun Multimillionär.

30 Millionen Euro

Lotto-Spieler aus NRW knackt Jackpot

Zwölf Wochen in Folge war der Jackpot von Lotto am Mittwoch nicht geknackt worden – nun hat ein Spieler aus dem Raum Düsseldorf kräftig abgeräumt: Dank sechs Richtigen plus Superzahl ist der Lotto-Spieler um fast 30 Millionen Euro reicher.