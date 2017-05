Rund 2500 Bierkisten haben sich am Dienstag auf einer Lkw-Ladefläche selbstständig gemacht. Es handelte sich laut Polizei sowohl um leere als auch um gefüllte Flaschen.

© Polizeipräsidium Mittelhessen

A 45 in Südhessen

Lkw verliert 2500 Bierkisten

Dieser Anblick wird so manchem Biertrinker die Tränen in die Augen treiben: Ein Lkw hat an einer Ausfahrt der Autobahn 45 in Hessen etwa 2500 Kisten Bier verloren.