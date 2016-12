Auf einen Weihnachtsmarkt in Berlin ist am Montagabend nach Polizeiangaben vermutlich ein Anschlag mit einem Lastwagen verübt worden.

Berlin

+++ Lkw rast in Weihnachtsmarkt – mehrere Tote

In Berlin ist in der Nähe der Gedächtniskirche ein Lastwagen in einen Weihnachtsmarkt gerast. Nach Angaben der Polizei wurden mindestens neun Menschen getötet. Die Ermittler gehen von einem Anschlag aus.