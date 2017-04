In Stockholm ist ein Lkw in den Eingang eines Kaufhauses gefahren. © AP

Stockholm

In der Innenstadt von Stockholm ist ein Lkw vermutlich absichtlich in ein Kaufhaus gerast. Mehrere Menschen sollen dabei ums Leben gekommen sein. Die Polizei spricht von einem Terrorverdacht.

Stockholm. Ein Lastwagen ist in Stockholm auf einer zentralen Einkaufsstraße zunächst in eine Menschenmenge und dann in ein Kaufhaus gerast. Mehrere Menschen kamen ums Leben. ie viele Tote es sind, konnte die schwedische Sicherheitspolizei am Freitag zunächst nicht sagen.

Reporter des schwedischen Fernsehsender SVT berichteten von einem Brand auf der Einkaufsstraße und völligem Chaos. Durch die Stadt fahre ein Polizeiwagen, aus dem Beamte „Warnung vor einer Terrortat“ riefen. SVT zog bereits Parallelen zu Nizza und Berlin, wo im vergangenen Jahr Anschläge mit Lastwagen verübt worden waren.

Reporter von „Aftonbladet“ schildern eine unübersichtliche Lage vor Ort. Das Parlamentsgebäude in Stockholm soll abgesperrt worden sein. Die Polizei habe die Bevölkerung gebeten, dass sie in geschlossenen Räumen bleibe und sich vom Zentrum fernhalte.

Augenzeugen berichteten der Zeitung „Dagens Nyheter“, dass eine unbekannte Person in der Innenstadt den Lkw eines Getränkeherstellers gestohlen habe und damit direkt in die Fußgängerzone und das Kaufhaus gefahren sei. „Menschen liegen niedergemäht entlang der gesamten Strecke. Menschen bemühen sich, Leblose wiederzubeleben, tote Körper werden mit Müllsäcken zugedeckt“ berichtet eine Augenzeuge der schwedischen Zeitung.

Von RND/aks/stü/wer/dpa