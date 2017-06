Sängerin Ariana Grande gibt am Sonntag ein Benefiz-Konzert in Manchester.

Ariana Grande, Coldplay, Justin Biber

+++Livestream: Benefiz-Konzert in Manchester

22 Menschen riss ein Attentäter bei einem Konzert von Ariana Grande mit in den Tod. Am Sonntag gibt die US-Sängerin zugunsten der Opfer des Terroranschlags ein Benefiz-Konzert in der britischen Stadt. Mit dabei sind auch Coldplay, Justin Biber , Miley Cyrus und Katy Perry. Bei uns sehen Sie das Konzert im Livestream.