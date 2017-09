Die Lidl-Linie: Topmodel Heidi Klum macht jetzt Mode für den Discounter Lidl.

Mode aus dem Discounter

Lidl zeigt Klum-Kollektion auf der Fashion Week

Am Donnerstag hatte US-Sängerin Anastacia ihre erste Modekollektion für Aldi in Düsseldorf gezeigt. Am Freitag zog Topmodel Heidi Klum mit Lidl nach. Als Rahmen hatte man sich die New Yorker Fashion Week ausgesucht.