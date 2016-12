Ärzte geben grünes Licht: Verteidiger Helio Neto darf endlich wieder nach Brasilien zurück.

© AFP

Nach Flugzeugabsturz

Letzter „Chapecoense“-Spieler aus Klinik entlassen

Zweieinhalb Wochen nach dem Flugzeugunglück in Kolumbien kann auch der letzte überlebende Spieler, Verteidiger Helio Neto, vom AF Chapecoense nach Hause. In Gedenken an die Opfer wird die Absturzstelle nahe Medellín nach dem brasilianischen Fußballverein benannt.