Bei Tourauftakt

Aufregung um das Kollegah-Konzert in Leipzig: Beim Tourstart am Sonnabend-Abend in Leipzig schlug der umstrittene Rapper auf einen augenscheinlich betrunkenen Fan ein, weil der ihm seine Sonnenbrille wegnehmen wollte.

Leipzig. Im Haus Auensee feierte Kollegah, einer der erfolgreichsten Musiker Deutschlands, den Auftakt seiner Imperator-Tour. Auf Internet-Videos ist zu sehen, wie Kollegah zwei Fans auf die Bühne holt – die beiden sollen in einem Rap-Battle gegeneinander antreten. Einer den Männer scheint angetrunken zu sein und nimmt einem der Musiker, dem Rapper Ali As, die Baseballkappe weg und setzt sie sich auf. Danach geht er zu Kollegah und greift nach dessen Sonnenbrille. Der Rapper schubst den Fan daraufhin weg, tritt ihm in den Bauch und schlägt ihm ins Gesicht.

Mehrere Männer aus dem Team des Musikers stürmen danach auf die Bühne, reißen den Fan zu Boden und schleifen ihn von der Bühne. Das Publikum johlt und klatscht. Kurze Zeit später sagt Kollegah zum Publikum: „Saufen gut und schön, aber man packt den Leuten doch nicht an die Brille und an das Cap. Das muss doch nicht sein. “ Danach geht das Konzert weiter.

Am Sonntag entbrannte in den sozialen Netzwerken eine Debatte über den Gewaltausbruch des Rappers. Kollegah selbst äußerte sich bisher nicht zu dem Vorfall. Auf Facebook schrieb er nur: „Danke Leipzig!“ In einem geposteten Video, das Zusammenschnitte vom Konzert in Leipzig und der Vorbereitung darauf inklusive Besuch im Fitnessstudio zeigt, sagt der Rapper: „Ich nehm Leipzig auseinander. Easy going. Erster Tourstopp, alle richtig auf Testosteron.“

Die Imperator-Tour geht noch bis zum 16. April, bisher sind noch nicht alle Konzerte ausverkauft. Der Vorfall am Sonnabend in Leipzig dürfte dem Rapper, der wegen antisemitischer, frauen- und schwulenfeindlicher Äußerungen umstritten ist, in jedem Fall viel Aufmerksamkeit verschaffen.

Von RND/luc

Leipzig