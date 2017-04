Ein deutsches Ehepaar, das in den USA eine Leihmutter für die Austragung von Zwillingen bezahlt hat, wird in Deutschland nicht als rechtliches Elternpaar anerkannt. (Symbolbild)

© dpa

Gerichtsurteil

Leihmutterschaft verstößt gegen deutsches Recht

Ihren Kinderwunsch sollte für ein deutsches Ehepaar in den USA in Erfüllung gehen. Eine Leihmutter trug dort für die Zwillinge aus. Ein US-Gericht erkannte auch die frischgebackenen Eltern an. In Deutschland gilt das allerdings nicht. Das entschied nun ein Gericht.