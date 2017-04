Auch die Angehörigen von Malina K. hatten mit Fotos nach der Vermissten gesucht.

Ist es die vermisste Studentin?

Leiche an Donauufer entdeckt

Am Donauufer in Donaustauf bei Regensburg ist die Leiche einer jungen Frau entdeckt worden. Es sei nicht auszuschließen, dass es sich um die seit knapp drei Wochen vermisste Studentin Malina K. handle, sagte ein Polizeisprecher am Freitag.