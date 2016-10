Lebensmittel

Wegen einer Glasscheibe in einem Tomatensoßenglas hat der Bioprodukte-Hersteller Dennree einen Rückruf der verkauften Soßen herausgegeben. Betroffen sei die "Tomatensauce Sugo Pronto 340 g" mit Haltbarkeitsdatum 29. September 2020, teilte das oberfränkische Unternehmen am Freitag über das Internetportal lebensmittelwarnung.de mit.

Töpen. Die Gläser kamen in fast allen Bundesländern in den Verkauf.

Ein oberbayerischer Eierproduzent fordert seine Kunden wegen Salmonellenverdachts auf, Eier in die Geschäfte zurückzubringen. Es handelt sich um Eier aus Boden- oder Freiland-Haltung mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum ab 10. November 2016. In einer Probe des Brandlhofes aus Garching/Alz waren Salmonellen gefunden worden. Die Eier wurden in Bayern und Baden-Württemberg verkauft. In beiden Fällen sollen Kunden das Geld auch ohne Kassenbon zurückerhalten.