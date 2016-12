Bei einem Brand bei einer Rave-Party in Oakland sind 24 Menschen ums Leben gekommen.

Katastrophe in Kalifornien

Lagerhalle wird zur Todesfalle für 24 Feiernde

Dutzende Menschen feiern in einem Lagerhaus als ein Feuer ausbricht. Das Gebäude in Oakland wird vielen zur Falle. Rettungskräften bietet sich ein furchtbarer Anblick, 24 Menschen sterben in den Flammen.